Früher hieß es noch: Gelegenheit macht Liebe! Mann und Frau waren darauf angewiesen, im realen Leben potentielle Partner kennen zu lernen - sei es in der Schule, während der Ausbildung, im Beruf, über Freunde oder in Vereinen.

Die Art und Weise, sich kennenzulernen hat sich durch das Internet und die sozialen Medien grundlegend verändert. Doch kann ein Computeralgorithmus darüber entscheiden, welche(r) Partner(in) am besten passt?

Am wahrscheinlichsten ist es, dass jemand zurückschreibt, wenn er oder sie beim anderen ein ähnliches Bildungsniveau, ein ähnliches Prestige, eine ähnliche soziale Klasse vermutet. Das heißt, es gibt eine sehr starke Homophilie-Neigung.

Homophilie bedeutet, dass man jemanden sucht, der einem ähnlich ist in vielen Merkmalen. Das scheint auch rational, denn dann müssen bestimmte Dinge nicht immer ausdiskutiert werden.

Traditionelle Partnerwahl bedeutet zum Beispiel, dass Männer eher jüngere Frauen bevorzugen. Die Auswertung der Studien zeigte, dass traditionelle Partnerwahlpräferenzen deutlich weniger ausgeprägt sind in Ländern mit einer hohen Gleichstellung. Je höher die Gleichstellung ist, also je ähnlicher die Rollenbilder von Mann und Frau sind, desto mehr verschwinden auch die sogenannten evolutionären Geschlechtsunterschiede in den Partnerpräferenzen.