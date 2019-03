Den neuen chinesischen Auto-Firmen geht es nicht nur um den Bau von E-Autos, sondern um vernetzte, smarte Autos. Sie werden finanziert von Chinas Internet-Konzernen wie Alibaba und Tencent, die wirtschaftlich sehr aggressiv auftreten. (Bill Russo)



Bisher beschränken sich die Aktivitäten der chinesischen E-Auto-Startups vor allem auf den heimischen Markt. Doch vor allem Byton und Nio wollen mittelfristig ihre Autos auch in Europa und den USA verkaufen. An Standorten in Bayern und in Kalifornien haben beide Firmen Entwicklungszentren aufgebaut. Das zeigt: Chinas E-Auto-Startups wollen als globale Auto-Firmen wahrgenommen werden.