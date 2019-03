Chatbots machen es möglich, sich mit einem Computer in natürlicher Sprache zu unterhalten - und sie funktionieren inzwischen erstaunlich gut. Immer häufiger werden sie auf Internetseiten für Kundenservice eingesetzt, ebenso in Messenger-Programmen und als Sprachassistenzen. Aber sie begegnen uns auch in Kommentaren auf sozialen Plattformen, zum Teil ohne dass wir es bemerken. Wie gut sind Chatbots heute tatsächlich? Sind sie intelligent? Und wie können wir erkennen, ob wir uns im Netz gerade mit einem echten Menschen unterhalten oder doch nur mit einem Computerprogramm?