In Deutschland werden viele Schmerzpatienten falsch behandelt. Ärzte haben zu wenig Zeit für eine differenzierte Diagnostik und Therapie. Und es gibt viel zu wenige Schmerzmediziner, sagt der Palliativmediziner Sven Gottschling.

Es ist eine traurige Statistik: 23 Millionen Menschen leiden in Deutschland an länger dauernden Schmerzen, dazu kommen noch Patienten mit chronischem Befund. Es gibt aber nur cirka 1.000 Schmerzmediziner in Deutschland – das sind viel zu wenig, um diese Menschen adäquat zu behandeln.