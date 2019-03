Muße heißt: Das, was Sie gerade tun, ist auch der Sinn und Zweck und das Ziel. Es gibt nichts, was Sie erreichen wollen, der Zustand genügt sich selber. Das ist ein wichtiges Merkmal. Das zweite ist: Sie sind mit Ihrer Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt, Sie sind gegenwärtig, sind nicht bei einem Ziel in der Zukunft, sondern Sie erleben das, was hier gerade ist. Das macht sehr gelassen. Und das Dritte, und das ist auch wichtig: Sie erleben diesen Zustand als erfüllt, als gelungen. (Stefan Schmidt)



In der Achtsamkeit üben Sie, den Fokus auf die Gegenwart zu lenken, immer mit der Idee, ich übe mal in der Stille und nehme es dann in die Welt mit. Sie haben auch hier kein Ziel, kein Wollen. Und es kommt noch ein Moment dazu: Das ist die Akzeptanz. Das heißt, Sie gehen aus dem Differenzdenken raus, denken nicht, ach, ich hätte es gerne anders. Sondern Sie sagen sich, so wie es ist, ist es gerade, ich akzeptiere die Dinge mal so, wie sie gerade sind. (Stefan Schmidt)