Vor 100 Jahren, am 19. Januar 1919, war es endlich so weit: Frauen durften wählen. Bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung, die 1919 in Weimar tagte, gingen sie erstmals an die Urne. Lange hatten sie für ihr Wahlrecht gekämpft. Denn die Vorbehalte gegen das Frauenwahlrecht waren groß. Für viele Männer gehörten Frauen nicht in den öffentlichen Bereich der Politik. Außerdem fürchteten manche Parteien, in der Gunst der Frauen nicht allzu hoch zu stehen. Und tatsächlich: Frauen wählen anders als Männer. Bis heute. Sie wählen sozialer, ökologischer und weniger extrem als Männer. Wahlforscher nennen dies den "Gender Gap".