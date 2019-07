SWR Tagesgespräch mit Susanne Eisenmann (CDU) Wahlkampf wird sicher "kein Selbstläufer"

Die designierte Spitzenkandidatin der Südwest-CDU, sieht die grün-schwarze Koalition in Stuttgart bis 2021 im Amt. Sie könne "keinerlei Zerfallserscheinungen erkennen". Der Landtagswahlkampf aber werde sicher "kein Selbstläufer".

Die designierte CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, sieht die grün-schwarze Koalition in Stuttgart bis 2021 im Amt. Im SWR Tagesgespräch sagte die Kultusministerin, entgegen anderer Spekulationen könne sie "keinerlei Zerfallserscheinungen erkennen". Vom Landesparteitag der baden-württembergischen CDU erhofft sich Eisenmann ein Wahlergebnis, von dem ein Signal der Geschlossenheit ausgeht. Der Landtagswahlkampf werde sicher "kein Selbstläufer". Das müsse man einräumen. Eisenmann sagte im SWR, sie setze auf Themen. Die CDU müsse beispielsweise Antworten auf den digitalen Wandel geben. Hier gebe es "Nachholbedarf", aber daran werde man in den nächsten Monaten arbeiten.