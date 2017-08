SWR Tagesgespräch mit Ska Keller Sie wollen sich die Flüchtlinge vom Hals halten

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, wirft Bundeskanzlerin Merkel vor, in der Flüchtlingspolitik hauptsächlich darauf zu schauen, wie man sich Flüchtende " vom Hals halten" könne.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, wirft Bundeskanzlerin Merkel vor, in der Flüchtlingspolitik hauptsächlich darauf zu schauen, wie man sich Flüchtende "vom Hals halten" könne. Bei dem Mini-Flüchtlingsgipfel in Paris werde nicht darüber gesprochen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Für Kanzlerin Merkel hieße das meist nur, Grenzen "dichtzumachen".

Fluchtursachen zu bekämpfen sei wichtig, damit Menschen gar nicht erst ihre Heimatländer verlassen müssten. Aber mehr und mehr würden stattdessen Grenzen schon in den Herkunftsländern geschlossen. Teilweise schließe man auch Abkommen mit Ländern, die selbst Fluchtursache seien, wie beispielsweise mit Eritrea. Hier würden die Menschenrechte, der Menschen, die sich für Demokratie einsetzten, mit Füßen getreten. Das Elend sei noch da – nur würden wir es eben nicht mehr sehen.

Dichte Grenzen spielen Schleppern in die Hände

Gerade geschlossene Grenzen würden außerdem Schleppern in die Hände spielen. Im SWR sagte Keller, wer wirklich Schleppern das Handwerk legen wolle, müsse mehr sichere und legale Fluchtwege schaffen. Umsiedelungsprogramme, zum Beispiel das Resettlement–Programm des UNHCR seien sehr viel sinnvoller. Hier würden beispielsweise Flüchtlinge aus Nachbarländern von Syrien ausgeflogen. Diese Menschen kämen sicher in der EU an. Außerdem habe es den Vorteil, dass auch jeder wisse, wer wann wo ankomme. Diese Menschen könnten auch vorher überprüft werden.