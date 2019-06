SWR Tagesgespräch mit Ska Keller (Grüne) EU braucht kein "Postengeschachere"

Die EU-Politikerin appellierte an die Staats- und Regierungschefs, das vom Parlament geforderte Spitzenkandidaten-Prinzip zu berücksichtigen. Im SWR sagte Keller, die Spitzenkandidaten seien "ein echter Fortschritt in der Demokratie" und nicht nur "nice to have". Die EU-Abgeordnete sagte, sie hoffe, dass das die Staats- und Regierungschefs auch erkennen würden, dass man nicht einfach irgendjemand "aus der Schublade ziehen" könne. Einen Wechsel beim Vorsitz der EU-Kommission zur Mitte der Legislatur lehnt Keller ab. Im SWR betonte sie: "begeistert bin ich nicht von der Idee".