SWR Tagesgespräch mit Katarina Barley (SPD) Boris Johnson ist "vielleicht eine Chance"

Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments Katarina Barley (SPD) sieht im voraussichtlich neuen britischen Premierminister Boris Johnson auch eine Chance für einen geordneten Brexit. Im SWR Tagesgespräch sagte Barley, Johnson gelte als "unberechenbar", aber vielleicht liege gerade darin eine Möglichkeit. Barley sagte: "Ich glaube, am Anfang überwiegt erstmal das Risiko, aber vielleicht ist es auf lange Sicht eine Chance." Johnson könne die Britinnen und Briten vielleicht von Dingen überzeugen, die die bisherige Regierungschefin May nicht habe vermitteln können, wie zum Beispiel das Abkommen mit der EU oder doch ein zweites Referendum. Im SWR sagte Barley: "Vielleicht schauen wir am Ende zurück und sagen: Mensch, war doch nicht so schlecht, dass es so gekommen ist."