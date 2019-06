SWR Tagesgespräch mit Johannes Kahrs, Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD "Ich hoffe, dass viele was daraus gelernt haben"

Nach dem Rückzug von Andrea Nahles hat der SPD-Politiker Kahrs Solidarität in seiner Partei angemahnt. Im SWR Tagesgespräch sagte Kahrs, viele in der Partei seien frustriert. Die Partei müsse jetzt wieder Tritt fassen.

Der SPD-Politiker Johannes Kahrs würde es begrüßen, wenn die SPD kommissarisch von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer geführt wird. Auch eine dauerhafte Lösung mit Dreyer an der Spitze könne er sich vorstellen, sagte Kahrs im SWR Tagesgespräch. Der Sprecher des konservativen Parteiflügels "Seeheimer Kreis" ist dafür, die Große Koalition vorerst fortzusetzen. Es sei Beschlusslage, Ende des Jahres zu bewerten, ob die Basis für weitere zwei Jahre trägt, so Kahrs. Er könne nicht für die parlamentarische Linke sprechen, könne sich aber nicht vorstellen, dass Funktionäre gegen einen Mitgliederbescheid verstießen.

Kahrs geht davon aus, dass die Lage in zwei Wochen geklärt sei und viele aus dem Streit gelernt haben. Er mahnt einen solidarischeren Umgang in der Partei an. Dazu gehöre, dass man in Zeiten der Krise die Führung unterstützt und Kritik unter vier Augen äußert.