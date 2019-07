SWR Tagesgespräch mit Isabel Schnabel, Wirtschaftsweise Sparergarantie im Euroraum nützt auch Deutschland

Es mache Sinn, eine Einlagensicherung ("Sparergarantie") für alle Eurostaaten zu schaffen, meint die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel. In einer Krise würden auch die Deutschen davon profitieren.

Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel hält es für unumgänglich, die geplante Bankenunion im Euroraum voranzutreiben. Im Krisenfall würden auch die Deutschen davon profitieren, sagte Schnabel im SWR Tagesgespräch. Außerdem sei Deutschland mit den Bankensystemen der anderen Mitgliedstaaten so eng verwoben, dass es in einer Notlage mit betroffen wäre.

Schnabel schlägt vor, eine gemeinsame Euro-Sparer-Garantie ("Einlagensicherung") wie ein Rückversicherungssystem auszugestalten. Dies funktioniere wie eine Selbstbeteiligung bei Versicherungen: Erst würden nationale Systeme genutzt, wenn die in schweren Krisen erschöpft seien, trete die gemeinsame Absicherung ein.

Zusätzlich könnte Prämien von Risiken abhängig gemacht werden. Es gebe in jedem Fall Mechanismen, mit denen sich sicherstellen ließe, dass es im Krisenfall nicht zu systematischen Transfers in die eine oder andere Richtung komme, so die Ökonomin.