SWR Tagesgespräch mit Grünen-Politiker Omid Nouripour Weltgemeinschaft darf iranische Provokation "nicht hinnehmen"

Omid Nouripour (Grüne), Außenpolitik-Sprecher, hält es nicht für hinnehmbar, dass der Iran die internationale freie Seefahrt beschränkt. Im SWR Tagesgespräch sprach er von einer Provokation für die Weltgemeinschaft. Eine mögliche Marineschutzmission müsse aber "rechtsfest" sein. Am Ende sei es Aufgabe des Bundestags, über eine deutsche Beteiligung zu entscheiden, so Nouripour.

So sei Voraussetzung, dass diese Mission nicht mit Schiffen bestückt werde, die umschlagbar seien, so dass die Briten einmal mit der EU und einmal mit den Vereinigten Staaten fahren würden, das würde die deeskalative Absicht konterkarieren, so der Grünen-Politiker.