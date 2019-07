SWR Tagesgespräch mit Grünen-Fraktionschef Hofreiter "Klima-Maut ist Ablenkungsmethode"

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ist gegen eine Klimamaut, wie sie der CSU-Vorsitzende Söder vorgeschlagen hat. So etwas sei auf die Schnelle nicht machbar, sagte Hofreiter im SWR Tagesgespräch. Er setze stattdessen auf eine vernünftige Verkehrswende mit CO2-freiem Autoverkehr und einer gut funktionierenden Bahn. Dazu müsse es "eine schnelle Umsetzung des CO2-Preises" geben.

Der Grünen-Politiker verwahrte sich gegen langwierige Debatten über Maßnahmen, die, wenn überhaupt, erst in Jahren umzusetzen seien. Diese "klassische Ablenkungsmethode" der Union bringe nichts, weil offensichtlich zum Beispiel ein europäischer Emissionshandel in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit Ländern wie Polen und Ungarn nicht zu machen sei. Dasselbe treffe auf die Idee einer europäischen Klimamaut zu. "Wir wollen, dass schnell etwas passiert, und nicht diese ewigen Verschiebebahnhöfe und Ankündigungen", so Hofreiter wörtlich.