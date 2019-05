SWR Tagesgespräch mit Gesundheitsminister Spahn "Mehr Gespräche statt Apparatemedizin"

Spahn hält es außerdem für notwendig, die Arbeitsverteilung innerhalb des Gesundheitssystems zu überdenken. So sei es sinnvoll, Ärzte durch Auslagerung von Aufgaben beispielsweise an operationstechnische Assistenten oder Apotheker zu entlasten, "ohne in den Kernbereich ärztlichen Tuns vorzudringen". Grippeimpfungen in Apotheken beispielsweise gebe es auch in anderen Ländern. In Deutschland solle das in Modellregionen getestet werden.