SWR Tagesgespräch mit EU-Politiker Koch, CDU "Nicht mehr als drei Zeitzonen"

2021 wird zum letzten Mal die Zeit umgestellt, sagt der Europaparlamentarier Koch, CDU, voraus. Ein Koordinierungsgremium werde dafür sorgen, dass es keinen Zeitzonen-Flickenteppich in der EU gibt.

Der Vize-Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Europaparlament, Dieter-Lebrecht Koch, geht davon aus, dass die Zeit in Europa zum letzten Mal im Jahr 2021 umgestellt wird. Das Drehen an der Uhr müsse abgeschafft werden, sagte der CDU-Politiker Koch im SWR Tagesgespräch. Dabei sei wichtig, dass es bei den bisherigen drei Zeitzonen in Europa bleibe, und nicht vier oder fünf entstünden.