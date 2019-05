SWR Tagesgespräch mit Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament "Hoffe, dass May im Amt bleibt"

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspary hofft, dass die britische Premierministerin trotz Rücktrittsgerüchten im Amt bleibt. Im SWR Tagesgespräch sagte der Europapolitiker, May sei Garant für eine gewisse Stabilität im politischen System Großbritanniens. Wenn jetzt in einem großen Land mitten in der Europawahl Unsicherheit einkehre, sei das nicht hilfreich. Das Beispiel Brexit zeige, was passiert, wenn die pro-Europäer nicht zu Wahl gingen und sich Spalter, Nationalisten und Extremisten durchsetzten. Seither herrsche in Großbritannien politisches Chaos. Wenn Theresa May jetzt scheitere, sei das ein schlechtes Signal, so Caspary. Er selbst habe immer noch die Hoffnung, dass Großbritannien am Ende in der EU bleiben könne.