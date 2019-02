SWR Tagesgespräch mit Chris Kühn "CDU gibt sich als Schutzheilige der Makler"

Im SWR sagte Kühn, insgesamt tue die große Koalition "zu wenig oder das Falsche" für bezahlbaren Wohnraum. Es sei falsch, "12 Milliarden Euro für das Baukindergeld in einen überhitzten Immobilienmarkt zu pumpen" und gleichzeitig nur ein Drittel der Summe für den sozialen Wohnungsbau zu geben. Es brauche stattdessen erstens mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau, zweitens Steuererleichterungen für alle, die in sozialen Wohnungsbau oder sozial gebundenen Wohnungsbau investieren und drittens Mietrechtsregelungen, wie die Mietpreisbremse, damit die Mieten nicht weiter so stark anstiegen. Extrem hohe Mieten seien am Ende ein "riesen soziales Problem".