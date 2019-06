SWR Tagesgespräch mit CDU-Europaparlamentarierin Gräßle "Wir setzen Orban die Pistole auf die Brust"

Orban müsse "glaubhaft darlegen", dass er sich ändern werde. Er sei in der Beweispflicht, dass er pro-europäisch mit den anderen Mitgliedern der Fraktion zusammenarbeiten wolle, so Gräßle, die Vorstandsmitglied der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament ist. Man müsse Orban dazu zwingen, das Recht hochzuhalten und den Ungarn klarmachen, dass sie eine Verantwortung für Gesamteuropa hätten.

Die CDU-Abgeordnete kündigte an, dass es um 14 Uhr ein "intensives Vorgespräch" mit der Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer geben werde. Es sei kein einfacher Schritt, sich von Orban zu trennen, denn Fidesz sei die einzige Partei in Ungarn, die dort eine nennenswerte Größe habe. Wenn die Fidesz aus der EVP-Fraktion ausscheide, habe man praktisch "Ungarn verloren".

Gräßle appellierte an die baden-württembergischen Unternehmen, die stärker in Ungarn aktiv seien als andere, ihren Einfluss auszuüben. Sie sollten "auch mal sagen, Orban lass das" und klarstellen, dass sie sich nicht in einem Land engagierten wollten, das sich so autoritär, autokratisch und undemokratisch aufstelle. Es müsse eine breite Bewegung gegen die ungarische "illiberale" Regierungspolitik geben, forderte die CDU-Politikerin.