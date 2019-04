Mehr Info

Gespräch

"Game of Thrones" lebt von seinen Außenseiterfiguren

Rainer Volk im Gespräch mit Birgit Colligs

Die Außenseiterfiguren seien die wichtigen Charaktere in der Serie "Game of Thrones", so Britta Colligs, Anglistin an der Uni Trier, vor Beginn der 8. und letzten Staffel der Serie. Das Ringen um Integrität in einer als chaotisch und unübersichtlich erlebten sei das zentrale Thema des Fantasy-Stoffes, der bei aller Anlehnung an das Mittelalter in Wirklichkeit moderne Fragestellungen aufwerfe.