SWR2 Forum Veraltet, manipulativ, fehlerhaft – Ist Wikipedia noch zu trauen?

Es diskutieren: Jan Apel, Leiter Kommunikation, Wikimedia Deutschland, Berlin Prof. Dr. Leonhard Dobusch, Wirtschaftswissenschaftler, Universität Innsbruck Prof. Dr. Christian Stegbauer, Soziologe, Universität Frankfurt am Main Gesprächsleitung: Gregor Papsch

Doch seit geraumer Zeit mehren sich Zweifel an den Inhalten des unbezahlten Mitmachlexikons: Immer häufiger sind Artikel veraltet. Die Zahl der Autoren hat sich binnen zehn Jahren halbiert. Was ist da los?

Und was ist dran am Vorwurf: viele Einträge wollen nicht mehr nur informieren, sondern belehren, ja Meinungen vorgeben? Und was heißt das alles für uns, die Nutzer: ist den Informationen von Wikipedia noch zu trauen?