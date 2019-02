SWR2 Forum Eine aufgeklärte Entscheidung

Es ist ein politischer Kompromiss in einer existenziellen Frage: Die Große Koalition will das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche lockern. Im Internet dürfen Ärzte in Zukunft darüber informieren, dass sie Abtreibungen durchführen - Details dazu, wie sie das tun, bleiben verboten.

Was also bringt die geplante Änderung wirklich? Was müssen Frauen wissen, um entscheiden zu können, ob sie ihr Kind abtreiben lassen wollen oder nicht? Und warum sind die ideologischen Gräben beim Thema "Abtreibung" nach wie vor so tief?