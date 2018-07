Cristiano Ronaldo 2018 bei einem Spiel von Real Madrid gegen Juventus Turin

"Nacktheit oder Teilentblößung bekommt eine zusätzliche Funktion. Dann will ich ja nicht nur signalisieren 'Ich bin offen, ich bin frei, ich muss mich meiner Nacktheit nicht schämen, meiner Haut nicht schämen.' Sondern dann will ich auch zeigen, was ich daraus gemacht habe. Dann will ich [...] demonstrieren, wie wichtig diese Körperlichkeit, die Körperbezogenheit, diese Sorgsamkeit, diese achtsame Umgang mit dem eigenen Körper auch mir selber ist. Das wiederum ist ein starkes Signal an die soziale Umgebung, in der ich mich bewege."

Konrad Liessmann, Philosoph, Universität Wien