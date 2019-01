SWR2 Forum Instrument mit Sexappeal – Das Saxofon und seine Geschichte

Die meisten denken bei "Saxofon" sofort an Jazz. An ein Instrument, mit dem sich Musiker in dunklen Kellern zu später Stunde in Ekstase spielen. Dabei hat es Adolphe Sax 1841 erfunden, damit es im klassischen Sinfonieorchester eine klangliche Brücke schlägt zwischen Streichern und Bläsern, zwischen Holz- und Blechinstrumenten.