Diskussion Fit und gefährlich – Warum lernen Menschen kämpfen?

Das Interesse an Selbstverteidigung und Kampfsport ist groß. Manche Angebote versprechen Harmonie und Wohlbefinden. Wie erklärt sich die Attraktivität des Kämpfens in einer friedlichen Gesellschaft? Es diskutieren: Dai Sifu Klaus Brand - Leiter der International Academy of WingChun, Berlin, Dr. Katharina Dahmen-Zimmer - Sportwissenschaftlerin, Universität Regensburg, Prof. Dr. Dr. Mario Staller - Professor für Psychologie an der Fachschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, Hagen