SWR2 Matinee Das wichtigste Werkzeug der Welt? – Der Hammer

Da muss man doch zuschlagen – Hämmer in verschiedensten Farben und Formen aus Oskar Mahlers Hammermuseum in Frankfurt.

Haben Sie schon einmal versucht, einen Nagel mit dem Daumen in die Wand zu drücken? Das soll manchem Heimwerker-Herkules schon gelungen sein, aber es ist mühsam. Der Hammer ist allgegenwärtig: im Handwerk, beim Hausarzt, im Gehörgang, in der Sprache.



Warum wir uns über "Hammer-Preise" freuen sollen, warum das Hammerklavier keine große Rolle mehr spielt und wann der Mensch überhaupt erstmals zum Hammer gegriffen hat, das wollen wir in dieser hammerharten Matinee-Sendung herausfinden - in Reportagen, Glossen, Features und im Gespräch mit Künstlern, Archäologen und Linguisten.