Kuschelwürste aus dem Atelier Aufschnitt Darf's ein bisschen mehr sein?

Deutschland gilt als "Wurstparadies". Über 1500 Wurstsorten gibt es hierzulande – deutlich mehr als Käsesorten in Frankreich. Besonders bemerkenswert sind die Würste aus Silvia Walds Berliner Atelier „Aufschnitt“.

Wer sagt, dass man Wurst nur essen kann? Das Auge genießt schließlich mit. Die Textilgestalterin Silvia Wald nimmt das besonders wörtlich. In ihrem Berliner Atelier „Aufschnitt“ entwirft und näht sie Würste aus Wolle, Samt oder Satin, in allen Formen und Größen. Ihre Kreationen sind nicht nur bei Einzelhändlern und Veranstaltern als Deko-Artikel beliebt, sie entfalten auch in Wohnlandschaften einen skurrilen Charme.