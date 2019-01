Über den Unsinn von To-do-Listen Es kommt, wie's kommt.

Wir leben in einer Welt, die uns ständig drängt, dies oder jenes zu tun. Motto: Bloß nichts vergessen und alles am besten vorgestern fertig haben! Ein Rettungsanker, ein Kompass kann da die To-Do-Liste sein. Lauter dringende Dinge untereinanderschreiben, und Erledigtes abzuhaken. Das hilft, das Hirn für kreativere Gedanken frei zu räumen.<br />Schön und gut. Schräg wird es, wenn die Liste die Macht übernimmt. Nur wer heute dem Impuls wiedersteht, jede Aufgabe möglichst sofort zu erledigen, hat eine Chance, die wirklich wichtigen Dinge zu vollenden. Clemens Hoffmann hat sich ein paar Gedanken über Sinn und Unsinn dieser doch sehr beliebten Listen gemacht und eine begeisterte Listenschreiberin getroffen

Und also schrieben wir es hin. Ganz oben. Auf die To-do-Liste: Lampe für's Klo kaufen. Denn da hing nur eine Glühbirne an einem räudigen Kabel von der Decke. Damals. Als wir in die Wohnung eingezogen sind. 22 Jahre ist das her und - natürlich - die Birne baumelt immer noch.