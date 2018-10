SWR2 Lesenswert Gespräch Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

Endlich ein China-Roman von Stephan Thome! In seinen ersten drei Romanen erzählte Thome europäische Geschichten: Geschichten, die zuerst in seiner oberhessischen Heimat spielten und die von dort aus später auch nach Berlin und Lissabon führten. Doch in seinem neuen Roman ist der 46-jährige Sinologe literarisch in seiner Zweitheimat angekommen.