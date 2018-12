SWR2 Leben Die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort

Zunächst waren es ein paar wenige Wunschzettel die Kinder, wegen des Namens, an das kleine Dorf in Brandenburg sendeten. Eine Postangestellte beantworte die Briefe im Namen des Weihnachtsmanns. Mittlerweile gibt es in Himmelpfort tatsächlich einen Weihnachtsmann, der in der Adventszeit Briefe beantwortet und auch Kinder empfängt.