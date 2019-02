SWR2 Leben Für immer ein Held von Bern

Diese Sendung wurde mit dem ersten Preis des AIPS Sport Media Award in der Kategorie Audio ausgezeichnet.

Als Fritz Walter 2002 stirbt, übernimmt Horst Eckel dessen Aufgabe bei der Sepp Herberger Stiftung. Und er geht wie sein großes Vorbild in Gefängnisse und besucht Strafgefangene.

Eine Gesprächsreportage mit Horst Eckel über das Leben eines Weltmeisters, über Existenzängste eines Fußball-Profis und über sein soziales Engagement im Strafvollzug während einer Reise von Mannheim bis in die Justizvollzugsanstalt nach Herford und zurück.

Diese Sendung wurde mit dem ersten Preis des AIPS Sport Media Award in der Kategorie Audio ausgezeichnet. Der mit 8.000 US-Dollar dotierte Preis wurde am 22. Januar in Lausanne den beiden Autoren verliehen. (Produktion 2018)