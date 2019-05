Holt die Schule wirklich das aus den Kindern heraus, was in ihnen drinsteckt? So umschreibt FAZ-Mitherausgeber Jürgen Kaube den provokanten Titel seines neuerschienenen Sachbuchs „Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?“ Kaube kritisiert „zähe Routinen“ in der Schule und das Beharren auf Dingen, die nicht funktionierten, zum Beispiel individualisierter Unterricht oder falsche Erwartungen an die Digitalisierung.