In den Kinos läuft an diesem Gründonnerstag Julian Schnabels Van Gogh-Biopic an. Die sind Rezensionen heute durchweg beeindruckt von dem Farbenrausch. Anerkennung auch zum 25.Jubiläum von Oliver Kalkofes Fernseh-Satireshow „Kalkofes Mattscheibe“.

Über all dem hallt in den Feuilletons aber das Entsetzen über den Brand in Notre Dame weiter nach: Ihre Schönheit und Bedeutung wird in immer neuen Facetten gepriesen.