3:28 min | Do, 27.6.2019 | 12:33 Uhr | SWR2 Journal am Mittag | SWR2

In der Ausstellung „Der gefährliche See“ zeigt das Rosgartenmuseum Konstanz eine Geschichte der„Wetterextreme und Unglücksfälle an Bodensee und Alpenrhein“. Deutlich wird, wie weit der Bodensee jahrhundertelang davon entfernt war, ein harmloses Urlaubsziel zu sein, wie beschwerlich Leben und Arbeit für die Menschen am See lange gewesen sind.