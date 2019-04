3:27 min | Di, 23.4.2019 | 6:00 Uhr | SWR2 am Morgen | SWR2

Streiks und soziale Revolten haben in Frankreich eine lange Tradition. In den Medien sieht man oft nur die Bilder wütender Menschen, aktuell bei den Protesten der Gelbwesten. Wie es überhaupt zu solchen Szenen kommt, erzählt Regisseur Stephane Brizé in seinem Film „Streik“.