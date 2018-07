25 Jahre Jazzopen Stuttgart | 12. bis 22.7.18 Gregory Porter und viel Pop

In Detailansicht öffnen

Gregory Porter hat nicht nur eine bemerkenswerte Stimme. Er hat auch ein politisches Bewusstsein. Das beweist sein Song „1960 what?“, in dem er über ermordete Menschenrechtler wie Martin Luther King singt. Der schwarze Musiker kam in Los Angeles zur Welt und verlor seinen Bruder durch eine Schießerei in einem Weißenviertel. Das hat ihn sensibilisiert. Mit sechs entdeckte er, dass er in der Musik Trost und Zuflucht finden konnte.