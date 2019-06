30 Jahre nach der gewaltsamen Niederschlagung der Studentenproteste am Platz des Himmlischen Friedens am 4. Juni 1989 in Peking ist das Schweigen in China zur Norm geworden. Der schwarze Fleck in der Erinnerung wird kaum mehr wahrgenommen; Zensur funktioniert nahezu lückenlos. Wie erinnert sich die Generation, die das Massaker miterlebt hat? Was hingegen wissen die um 1989 Geborenen?