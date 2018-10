Frage 5:



Meinen Sie, Sie leben in einer besonderen Zeit, in der Ihnen persönlich eine besondere Aufgabe zukommt?



– Ich glaube, jede Zeit ist besonders und jedem und jeder kommt die persönliche Aufgabe zu, diese Zeit zu gestalten.

– Nein, die Zeit, in der ich lebe, ist nicht wichtiger als jede andere, und ich bin ein Niemand im Lauf der Geschehnisse.

– Digitalisierung, Flüchtlingsströme, Totalveränderung der politischen Landkarte: Natürlich leben wir in einer besonderen Zeit!



Bild: Stanley Kubrick drehte die Mondlandung in einem Filmstudio.