Schlafen? Nö!

Die ARD-Kinderradionacht lauscht ins Dunkle

Spannende, faszinierende Welt der Nacht: Sterne leuchten, nachtaktive Tiere erkunden den Wald und unheimliche Fabelwesen lieben die Nacht.

Moderation: Nina Heuser

Fünf Stunden lang senden die neun Landesrundfunkanstalten bundesweit live ein traumhaftes und spannendes Programm für Kinder: Wenn die Sonne untergeht und die Sterne am Himmel leuchten, entstehen erst die wahren Abenteuer! Eine magische Nacht voller Rätsel, guter Songs, spannender Hörspiele und Comedy erwartet euch!

Verwandelt euer Zimmer in kuschlige Monsterhöhlen, schwenkt eure Taschenlampen und erforscht mit uns die Welt der Nacht. Trainiert schon jetzt eure Aufbleibe-Techniken und geheimen Gruseltricks und beteiligt euch an unserem Ideenwettbewerb - auf kinderradionacht.de!