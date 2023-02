Rio – der größte Sklavenhafen der Welt und sein Erbe

Von Anne Herrberg und Joao Soares

Auch der Süden Amerikas hatte seine Sklaven. Zum Beispiel in Rio de Janeiro. Sklaven verluden die europäischen Kolonialherren die Reichtümer Brasiliens auf Schiffe, pflegten die Kinder der Reichen, schufteten auf Kaffeeplantage und bauten Paläste. Doch bis heute wird der Menschenhandel in der Stadt heruntergespielt und als eine Art 'humaneres' Gegenstück zur Sklaverei in den US-Südstaaten verklärt. Eine junge Generation Schwarzer fordert jetzt eine Aufarbeitung der Wurzeln des strukturellen Rassismus in der Stadt ein und drängt in die Politik.