Von Carolin Dylla

Seit Mitte Januar gehen die Französinnen und Franzosen gegen die von der Regierung beschlossenen Rente mit 64 auf die Straße - und bisher sieht es nicht so aus, als würde der Widerstand abebben. Was treibt die Menschen auf die Straße? Ist die Reform wirklich so brutal und ungerecht? Für viele scheint es um mehr zu gehen: um einen grundlegenden ras-le-bol - "Nase voll" von der Politik der Regierung, in der viele vor allem zunehmende soziale Härte sehen.