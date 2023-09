per Mail teilen

Von Eva Lamby-Schmitt

Bunt und lebendig: So sieht die Shanghaier Kunstszene auf den ersten Blick aus. Ein genauer Blick zeigt, welchen Einschränkungen sie unterliegt. In China gibt es keine Kunst- und Meinungsfreiheit, Spielräume werden immer kleiner. Behörden prüfen im Vorfeld einer Veranstaltung, welche Werke ausgestellt und welche Songs bei einem Konzert gespielt werden dürfen und welche nicht. Wer keine Konsequenzen fürchten will, lässt die Finger von politischen Themen.