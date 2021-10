„Psst … geheim!“

Die ARD-Kinderradionacht deckt auf

Fünf Stunden lang senden die neun Landesrundfunkanstalten bundesweit live ein spannendes Programm für Kinder: Mit Agenten-Comedy, Hörspielen, Rätseln und vielem mehr

Moderation: Nico Brugger

Ermittler und Ermittlerinnen gesucht! Begebt euch mit Moderator Nico Brugger eine Nacht lang auf Spurensuche! Schnappt euch Lupe und Notizblock, notiert, was euch auffällt, und gebt uns sachdienliche Hinweise! Denn in der ARD-Kinderradionacht lüften wir Geheimnisse, kommen hinterlistigen Tätern auf die Schliche und lösen vertrackte Fälle.

Verwandelt eure Zimmer in Einsatzzentralen und grübelt mit! Trainiert schon jetzt eure detektivischen Fähigkeiten, und beteiligt euch an unserem Ideenwettbewerb - auf www.kinderradionacht.de! Oder auf www.SWR.de/SWR2/hoerspiel-Feature.