Tipps für Veranstaltungen mit Rabatt für Inhaber der SWR2 Kulturkarte.



Ein Auswahlkonzert in Weikersheim: Das Musikfest auf dem Schloss präsentiert morgen unter anderem die Donau Philharmonie Wien mit Musik des 18. Jahrhunderts. Zum Beispiel das Entrée aus der letzen Oper Les Boréades von Jean-Philippe Rameau. Der schrieb das Werk 1763, ein Jahr vor seinem Tod. Es wurde zu seinen Lebzeiten nicht mehr aufgeführt und geriet dann in Vergessenheit. Erst in der zweiten Hälfte des letzen Jahrhunderts wurde die Oper wiederentdeckt. Außerdem auf dem Programm unter anderem die Romanze aus der Sinfonie Nr. 85 von Josef Haydn.

An den Höfen Marie Antoinettes: Im Rittersaal auf Schloss Weikersheim. Morgen um 18.30 Uhr.



Schauspiel im Schlosshof: Das Theater Heidelberg zeigt morgen im Schloss "Das Wirtshaus im Spessart". Nach der Erzählung von Wilhelm Hauff. Zwei junge Burschen auf ihrem Weg durch den Wald. Der eine von ihnen, Felix, ein Goldarbeiter, schaut sich ängstlich um. Und seine Vorahnungen erweisen sich als berechtigt. Bald landen die Beiden in einer finsteren Schenke, dem Hauptquartier einer Räuberbande. Der Brite George Isherwood, Jahrgang 1947, verbindet in seiner Inszenierung Hauffs Rahmenhandlung mit zwei Märchen aus der Erzählung.

"Das Wirtshaus im Spessart". Morgen 20.30 Uhr. Im Schlosshof vom Schloss Heidelberg.



Vokalmusik in Koblenz: Das Festival RheinVokal lädt Sonntagabend ein zu einer Sommernacht. Unter anderem mit der Konzertouvertüre "Die Hebriden" von Felix Mendelssohn Bartholdy. Er schrieb das Werk 1829 im Anschluss an eine Reise nach England und Schottland. [Das Werk wurde ein großer Erfolg, besonders bei den Briten, und der Komponist galt bald als außergewöhlicher musikalischer Landschaftsmaler.] Außerdem auf dem Programm seine "italienische" Sinfonie Nr. 4 sowie Werke von Hector Berlioz und Ludwig van Beethoven.

Die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern zusammen mit der Sopranistin Juliane Banse. In der Rhein-Mosel-Halle Koblenz. Sonntag 19 Uhr.