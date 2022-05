Präsidentschaftswahl in Kolumbien – Linksruck im einstigen Bürgerkriegsland?

Von Anne Herrberg

Noch nie gelang es der Linken in Kolumbien in den Präsidentenpalast gewählt zu werden - das könnte sich nun morgen ändern. Schon bei den Parlamentswahlen im März ging das linke Bündnis "Historischer Park" um ex-Guerillero Gustavo Petro als Gewinner hervor. Mit Petro drohen in Kolumbien venezolanische Verhältnisse, warnt dagegen die Gegenseite. Und das in einem Land, in dem trotz des Friedensvertrages mit der Farc-Guerilla die Gewalt weitergeht.