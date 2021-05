Von Martin Adam

Seit sechs Jahren regiert die stramm konservative PiS in Polen förmlich durch. Sie hat tief in die Justiz des Landes eingegriffen, die öffentlichen Medien weitgehend auf Linie gebracht, aber auch umfassende Sozialreformen verabschiedet. Aber die geeinte Rechte, das Koalitionsbündnis unter Führung der PiS, befindet sich in Auflösung, die absolute Mehrheit im Parlament ist gefährdet. Polens Konservative befinden sich in der tiefsten Krise ihrer bisherigen Regierungszeit.