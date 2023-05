Picassos 50. Todestag – Das Ende vom Anfang

Von Stefanie Markert

"La fin du début" - Das Ende vom Anfang". Diesen überraschenden Titel trägt die Ausstellung im Picasso-Museum in Antibes, die sich dem letzten Lebensabschnitt des Künstlers widmet, der vor 50 Jahren in Mougins, wenige Kilometer entfernt, gestorben ist. Die späten Jahre 1969 bis 1972 waren außerordentlich fruchtbar. Picasso befand, er sei wohl nirgends so sehr Maler gewesen wie in seinen letzten Bildern.