Petra Weinberger

per Mail teilen

SWR Oliver Reuther

Noch während meines Ethnologie- und Soziologie-Studiums in Freiburg habe ich ein Praktikum im dortigen Funkhaus gemacht und mich dabei fürs Radio begeistert. Nach beruflichen Ausflügen zur Badischen Zeitung und dem Hamburger Abendblatt kam ich deshalb zurück zum SWR.

Schuld war, dass es im Hörfunk so viele zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Da wird es nie langweilig – auch nicht nach mehr als 20 Jahren.

Inzwischen arbeite ich in der Nachrichten- und Aktuell-Redaktion in Baden-Baden. Dort bin ich unter anderem für die Frühnachrichten von SWR2 zuständig, sowohl als Redakteurin als auch am Mikrofon.