Ines Pasz SWR Oliver Reuther

Als gebürtige Bonnerin kannte Ines Pasz in ihrer Jugend nur einen Helden: Ludwig van Beethoven. Um dessen Tripelkonzert auch allein spielen zu können lernte sie Geige, Klavier und Violoncello und blieb bei Letzterem hängen.

Ein Studium des sperrigen Instruments in Essen und Würzburg beendete sie mit der Künstlerischen Reifeprüfung und hielt dem Cello auch weiterhin die Treue, als Musikerin und als Pädagogin.

Allerdings ging ihr Interesse an der Musik bald über die rein klanglichen Exerzitien an den vier Saiten hinaus: Seit mehreren Jahren ist sie tätig als Konzertmoderatorin und beim SWR als Programmmacherin, Autorin und Moderatorin unter anderem in den Sendungen „Treffpunkt Klassik (extra)“, „Zur Person“ und Musikstunde.