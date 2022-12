per Mail teilen

Pascal Fournier SWR Christian Koch

Nach dem Studium in Freiburg (Germanistik, Politikwissenschaften, Musikwissenschaften) war ich mir absolut sicher: „Auf keinen Fall Journalismus!“ Dann bin ich auf eher abenteuerlichen Umwegen in ein Hörfunk-Praktikum beim SWR gestolpert – und all die „guten“ Vorsätze waren futsch…

Weshalb ich beim Radio „hängengeblieben“ bin? Naja… „Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den Menschen ein“ (Lorenz Oken). Radio-Hören ist Information, Inspiration und Unterhaltung, Tempo und Verschnaufpause – lustig, traurig, ernst, berührend, überraschend. Und deswegen ist Radio-Machen für mich: ein Privileg.

In SWR2 plane und moderiere ich „Aktuell“-Sendungen am Morgen, Mittag und Abend, hin und wieder auch ein „Forum“, ich gehöre zum Autoren-Team der Kolumne „Zwei Minuten“ – und gelegentlich bin ich als Reporter für die „Matinee“ unterwegs.